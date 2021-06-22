سفراء روسيا وبيلاروسيا يضعان أكاليل الزهور بمقابر العلمين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد البدري:

أحيت السفارة الروسية في مصر وقنصليتها العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ذكرى مرور ٨٠ عامًا على اندلاع الحرب الوطنية العظمى، بوضع أكاليل من الزهور في مقابر جنود الحرب العالمية بمدينة العلمين، وكذلك في النصب التذكاري على أراضي متحف الحرب العالمية الثانية في العلمين.

وتحيي روسيا يوم ٢٢ يونيو من كل عام مناسبة الذكرى والحداد المأساوية التي تؤرخ بلوغ الحرب العالمية الثانية حدود الأراضي السوفييتية حين غزتها قوات الجيش النازي في مثل هذا اليوم من عام 1941، فيما يعرف ببداية الحرب الوطنية العظمى.

شارك في مراسم وضع أكاليل الزهور، سفير روسيا بمصر جيورجي بوريسينكو، وسفير بيلاروسيا سيرجي تيرينتيف، و القنصل العام لروسيا بالإسكندرية كارين فاسليان، و مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية مارات جاتين إلى جانب عدد من أبناء الجالية الروسية.

ووفقًا لبيان صادر عن قنصلية روسيا بالإسكندرية، تضم مقابر العلمين عددًا من جنود الدول المشاركة في التحالف المناهض لـ "هتلر" بينهم عدد من المحاربين السوفياتيين وذوي أصول روسيا الإمبراطورية، الذين سقطوا في معارك ضد النازية الألمانية والفاشية الإيطالية في شمال إفريقيا، وعلى الأراضي المصرية.

وقدمت قنصلية وسفارة روسيا الشكر للسلطات المصرية للمساعدة التنظيمية على إقامة مراسم إحياء الذكرى ٨٠ لبدء الحرب الوطنية العظمى.

وأوضح بيان القنصلية أن روسيا والدول الشقيقة التي كانت أعضاء بالاتحاد السوفياتي تحافظ على ذكرى السنوات القاسية للحرب الوطنية العظمى، وتضامن وشجاعة أسلافهم، وبسالة الحلفاء من دول أمريكا، بريطانيا، بولندا، فرنسا، استراليا، اليونان، الهند، نيوزلاندا، ومن جنوب إفريقيا وغيرهم من الحلفاء الذين قاتلوا من أجل النصر المشترك.