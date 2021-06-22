مع إعلان الصين الإفراج عن مخزونها.. هل تنخفض أسعار المعادن عالميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

لم ينعكس إعلان الصين أمس الأول الأحد الإفراج عن مخزونها من المعادن مثل النحاس، والألومنيوم على الأسعار بالانخفاض حتى الآن، حيث بقيت الأسعار مرتفعة برغم القرار، ولكن من المتوقع في حالة تحقيق هذا الإجراء على أرض الواقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات بشكل كبير.

وبحسب وكالة بلومبرج، أعلنت حكومة بكين الإفراج عن مخزونها من المعادن مثل النحاس لأول مرة منذ 15 عاما، من أجل كبح جماح أسعار هذه المعادن بالبورصات العالمية والتي ارتفعت أسعار المعادن بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وتعتبر الصين إحدى الدول الكبرى التي تؤثر في أسعار المعادن بالبورصات العالمية.

ولكن سعر طن النحاس لا يزال مرتفعا عند حدود 10 آلاف دولار، وسعر طن الألومنيوم عند حوالي 2000 دولار للطن، بحسب ما قاله محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لمصراوي.

ورغم ذلك، أكد المهندس أنه في حالة إفراج الصين بالفعل عن مخزونها من المعادن، وإغراق الأسواق العالمية بها، ستتراجع أسعار الخامات بشكل كبير وتعود إلى مستوياتها الطبيعية قبل الارتفاع الأخير.

وارتفعت أسعار جميع المعادن تدريجيا منذ بداية العام بسبب زيادة الطلب الكبير من بعض الدول الكبرى من بينها الصين.

وبحسب المهندس، فإن ارتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية انعكس على أسعار المنتجات النهائية التي تعتمد على هذه الخامات في إنتاجها خلال الفترة الحالية.

وكانت أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي يدخل الألومنيوم والنحاس في إنتاجها ارتفعت بين 5 و10% خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار هذه الخامات في البورصات العالمية، بحسب ما قاله أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لمصراوي، إن سوق الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية يعاني حالة من الركود ولا يستوعب أي زيادات أخرى في الأسعار.