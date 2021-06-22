زيادة تصل إلى 8 جنيهات في الكيلو.. ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار مواشي الأضحية هذا العام بقيمة تتراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلو القائم، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة نقل الماشية، بحسب تجار في سوق الجمال القديم بالجيزة تحدثوا لمصراوي.

وقال محمود بدوي، تاجر مواشي، إن أسعار المواشي ارتفعت هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي، ليسجل سعر كيلو الضأن قائم (حي) بين 60 و65 جنيهًا بحسب اختلاف النوع، مقابل 55 و60 جنيهًا العام الماضي.

وأرجع بدوي ارتفاع الأسعار إلى عده أسباب أهمها ارتفاع أسعار علف الذرة إلى 7 آلاف جنيه للطن مقابل 3 آلاف جنيه العام الماضي.

كما ارتفعت تكلفة نقل المواشي التي تأتي من المحافظات، وفقا لبدوي.

واتفق معه فتحي المحمدي، تاجر مواشي، في أن أسعار المواشي القائم ارتفعت هذا العام ليتراوح سعر القائم من الضأن بين 60 و68 جنيهًا مقابل 58 و62 جنيهًا العام الماضي.

وارتفع سعر كيلو العجول قائم إلى 62 جنيهًا مقابل 54 جنيهًا العام الماضي، بحسب المحمدي.

وأوضح المحمدي، أن ارتفاع الأسعار هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ونقل الماشية.

وتختلف أسعار بحسب نوعها، ويعد نوع الخروف البرقي الذي يأتي من المحافظات الساحلية هو الأغلى ويبلغ ثمن الكيلو 68 جنيهًا، بحسب بدوي.

وأشار بدوي إلى أن سعر الفلاحي والسعيد يتراوح بين 60 و 65 جنيهًا، أما السوداني فارتفع هذا العام إلى 60 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا العام الماضي.

وأوضح بدوي، أن أسعار المواشي السوداني ارتفعت هذ العام بسبب زيادة الإقبال عليها العام الماضي.

وأرجع بدوي ارتفاع الإقبال إلى قلة دهون الماشية السوداني بسبب رعيها في المراعي الطبيعية بالسودان.

وأضاف محمدي، أن الإقبال على الشراء لا يزال ضعيفًا حتى الآن مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي.

وقال هيثم عيد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المواشي ارتفعت هذا العام بسبب ارتفاع الأعلاف خلال الشهرين الماضيين.

وأرجع عبد الباسط، ارتفاع أسعار الأعلاف إلى أزمة كورونا التي أدت لارتفاع أسعار خامات الأعلاف في السوق العالمي، مما رفع من تكلفة تصنيعها محليًا.

وأضاف عبد الباسط، أن كيلو القائم من العجول حاليا يتراوح بين 62 و64 جنيهًا، وكيلو القائم من الضأن يتراوح بين 67 و 70 جنيهًا.