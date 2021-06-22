أمير مكة يستقبل سفير كوسوفا لدى المملكة

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وزير الخارجية السعودي : لا توجد علاقات مع إسرائيل وتغيير حكوماتها لا يؤثر علينا
جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة العربية السعودية الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل.وقال بن فرحان، في...
لبنان في قبضة الرئيس الإيراني الجديد
فيما ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «لبنان على حافة الانهيار المالي، ولا...
الطائرات المفخخة والصواريخ لغة الحوثيين الوحيدة
انتهجت ميليشيا الحوثي الأعمال العسكرية لتأكيد رفضها الحلول والمبادرات السلمية وذلك عبر تكثيف هجماتها الإرهابية من خلال الطائرات...
مطالبات نيابية بإقالة الغنوشي والمشيشي
دعت الكتلة الديمقراطية «38 نائبا»، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تمهيدا لحل الأزمة...
مراقبون دوليون يصفون انتخابات أرمينيا بالنزيهة
ذكر مراقبون دوليون أن الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أجريت مطلع الأسبوع في أرمينيا كانت متماشية مع المعايير الديمقراطية....
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