أمير مكة يستقبل سفير كوسوفا لدى المملكة

وزير الخارجية السعودي : لا توجد علاقات مع إسرائيل وتغيير حكوماتها لا يؤثر علينا جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة العربية السعودية الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل.وقال بن فرحان، في... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 12 ذو القعدة 1442 هـ 12 ذو القعدة 1442 هـ

لبنان في قبضة الرئيس الإيراني الجديد فيما ذكر الممثل الأعلى للسياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​، ​جوزيب بوريل​، أن «​لبنان​ على حافة الانهيار المالي، ولا... بيروت: أسماء وهبة​ بيروت: أسماء وهبة​ 11 ذو القعدة 1442 هـ 11 ذو القعدة 1442 هـ

الطائرات المفخخة والصواريخ لغة الحوثيين الوحيدة انتهجت ميليشيا الحوثي الأعمال العسكرية لتأكيد رفضها الحلول والمبادرات السلمية وذلك عبر تكثيف هجماتها الإرهابية من خلال الطائرات... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 11 ذو القعدة 1442 هـ 11 ذو القعدة 1442 هـ

مطالبات نيابية بإقالة الغنوشي والمشيشي دعت الكتلة الديمقراطية «38 نائبا»، إلى استقالة كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تمهيدا لحل الأزمة... تونس: الوكالات تونس: الوكالات 11 ذو القعدة 1442 هـ 11 ذو القعدة 1442 هـ

مراقبون دوليون يصفون انتخابات أرمينيا بالنزيهة ذكر مراقبون دوليون أن الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أجريت مطلع الأسبوع في أرمينيا كانت متماشية مع المعايير الديمقراطية.... بروكسل: الوكالات بروكسل: الوكالات 11 ذو القعدة 1442 هـ 11 ذو القعدة 1442 هـ

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