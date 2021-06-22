ألمانيا تتلقى مليارات اليورو للتعافي من أزمة «كورونا»



ابوظبي - سيف اليزيد - من المرجح أن تتلقى ألمانيا مليارات اليورو كمساعدات للتعافي من «الجائحة» بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية على خطط الإنفاق في برلين، اليوم الثلاثاء.وعقب أسابيع من التدقيق، أقرت المفوضية الأوروبية حزمة الإغاثة الألمانية البالغة 25.6 مليار يورو من حزمة التعافي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 750 مليار يورو.

ولا يزال يتعين الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على خطط الإنفاق الألمانية، إلا أن هذا يعتبر إجراءً شكلياً.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في بيان صحفي: «تحتوي هذه الخطة على إجراءات أساسية ستدعم ألمانيا في الخروج من أزمة كورونا بشكل أقوى».

ووفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي، من المقرر إنفاق 42% من الأموال على المشاريع التي تساهم في أهداف المناخ. فقد تم على سبيل المثال تخصيص 2.5 مليار يورو لتجديد المباني السكنية لجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وستذهب نسبة 52% من الأموال إلى المشاريع المصممة لتعزيز التحول الرقمي في ألمانيا، والتي يتداخل بعضها مع المشاريع التي تُحسب أيضاً على المساهمة في التحول الأخضر.

ومع ذلك، قال المسؤول الأوروبي، إن هذه الخطط ليست حلاً شاملاً لجميع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الألماني.

وفي المقابل، أعرب برلمانيون أوروبيون ومنظمات غير حكومية عن قلقهم في الأسابيع الأخيرة بشأن ما إذا كان معظم هذه الأموال ستُستخدم فعلاً فيما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي عليه.