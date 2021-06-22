بالفيديو: لقاح “فايزر” يتسبب بحالة من الفوضى في الأردن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 8 ثواني

قالت مديرة مديرية الصحة في الرمثا اخلاص السعد إن قاعة نادي اتحاد الرمثا في محافظة إربد الأردنية، المخصصة لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا شهدت فوضى عارمة، استدعت تدخل قوات الدرك لتنظيم الدور.

مضيفة “المركز شهد توافد عشرات المواطنين المتخلفين عن مواعدهم السابقة بعد أن علموا أن اللقاح المتوفر اليوم هو “فايزر”.

وأوضحت أن “أغلب المتوافدين إلى المركز هم من سائقي الشاحنات الذين يفضلون تلقي لقاح “فايزر” لكي لا يواجهوا أي مشاكل عند انتقالهم إلى دول مجاورة التي لا تعتمد بعض أنواع اللقاحات الممنوحة في الأردن”، وذلك بحسب “الرأي”.