حقيقة وفاة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفت وسائل إعلام سودانية محلية، اليوم الثلاثاء، كافة الأنباء المتداولة عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، المتداولة عن وفاة الرئيس عمر البشير، مؤكدة انه تم نقله الى أحد المشافي العسكرية لإجراء فحوصات وتقديم الرعاية الصحية.

وأفادت مصادر امية سودانية بان الرئيس السوداني عمر البشير يعاني من وعكة صحيه منعته من حضور جلسة محاكمة تنظر في قضية تخطيطه للانقلاب في العام 1989 صباح اليوم، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وقالت بعض وسائل الإعلام العربية، اليوم الثلاثاء، ومنصات التواصل الاجتماعي حول إصابة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، ونقله الى أحد مشافي العاصمة الخرطوم.

وبحسب موقع “سودان تريبيون” الإلكتروني، أبلغت إدارة السجن المركزي المحكمة إنه يعاني آلام في الحلق وسعال ويحتاج إلى راحة طبية بما يتعذر معه حضور الجلسة.

وفي ذات السياق، قال رئيس فريق الدفاع عبد الباسط سبدرات لهيئة المحكمة إن “الترجيحات تشير إلى احتمال إصابة البشير بفايروس كورونا وأن الأمر يستدعي تدخلاً عاجلاً بنقله إلى مستشفى خاص للتقرير بشأن حالته وإجراء الفحوصات اللازمة”.

وحذر المحامي من بقاء موكله في السجن العمومي وهو بالوضع الصحي الراهن، مضيفا أن المحكمة ستتابع مع إدارة السجن الوضع الصحي للبشير الذي يمثل في بلاغ الانقلاب كمتهم ثالث، للتقرير بشأن حاجته للنقل إلى مستشفى خاص.

وكان السودان قبل عدة أشهر قد طبع مع اسرائيل، حيث خرجت الالاف من المتظاهرين رفضا للتطبيع، وذلك لرفع العقوبات على السودان وعدم تصنيفها إرهابية بعد أن فرض العقوبات في عهد الريس السابق عمر البشير.