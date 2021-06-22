كوريا الشمالية تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

شجبت كوريا الشمالية، في مقال نشر باسم السكرتير العام للجمعية الكورية الشمالية العربية، يانغ ميونغ سونغ، على موقعها الرسمي على الإنترنت: اليوم الثلاثاء، الغارات الجوية الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة، مضيفة أنها تسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية “لقد شنت إسرائيل مجددا غارات جوية عشوائية على قطاع غزة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا”. ودققت: “إسرائيل هي مدمرة للسلام في الشرق الأوسط ولا يمكنها إلا أن تكون كيانا سرطانيا”.

أضافت بلهجة شديدة أن “فظائع المذابح التي ترتكبها إسرائيل تشكل تحديا صريحا للقرارات الأممية والقانون الدولي”، في إشارة إلى القمع الإسرائيلي الشديد للاحتجاجات الفلسطينية والغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا في أوائل الشهر الجاري.

ووصفت بيونغ يانغ الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بأنها انتهاكات عنيفة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين إسرائيل وحركة حماس في 21 مايو الماضي، وبأنه جريمة ضد الإنسانية تهدد حق حياة شعوب الشرق الأوسط، بما فيها الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر قال يانغ: “ندين بشدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية والضربات الجوية الإسرائيلية الوحشية ضد الدول ذات السيادة. وأضاف: “ندعم نضال الشعب العربي من أجل إيجاد حل سلمي لقضايا الشرق الأوسط ومن أجل الحفاظ على السيادة الوطنية”، وذلك بحسب “روسيا اليوم” نقلاً عن “يونهاب”.