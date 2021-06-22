السعودية تحمل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

حمل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي اليوم الثلاثاء، إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية، مؤكدا أن دور الوكالة الذرية بملف إيران النووي حاسم.

بخصوص الملف اليمني أوضح فيصل بن فرحان أن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، لافتا إلى أنهم رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن.

أردف أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن، وأنها حريصة على وقف الحرب في اليمن.

أفصح وزير الخارجية السعودي أنه تحدث في النمسا عن التدخلات الإيرانية في المنطقة، وأن المملكة لديها رؤية مشتركة مع النمسا بشأن استقرار المنطقة.

وتعليقا عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة قال وزير الخارجية السعودي: ليس لدينا علاقات مع إسرائيل وتغيير الحكومة فيها لا يؤثر علينا.

كما ذكر المسؤول السعودي في معرض كلامه أن المملكة تؤمن بالحوار بين الأديان، كما أنها ملتزمة مع المجتمع الدولي لمعالجة تحدي تغيرات المناخ، وذذلك بحسب “العربية”.