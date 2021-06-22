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ليبيا.. تسجيل 215 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 199

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محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 215 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 199 شخصا، ورصد 3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 100 إصابة، و170 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

 

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 191 ألفًا و253 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و423 حالة نشطة، ووفاة 3181 شخصًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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