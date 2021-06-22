شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطة قطار فرانكفورت بعد سماع دوي إطلاق نار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشرت الشرطة في مدينة فرانكفورت الألمانية على نحو مكثف عقب سماع دوي إطلاق نار، وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الثلاثاء إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مصابون أو قتلى.

وبحسب البيانات، تم إطلاق النار في حي جريسهايم، الذي قامت الشرطة بتطويقه بعد ذلك، وذكرت المتحدثة أنه لم يتضح بعد المزيد من المعلومات عن الواقعة.

وكتبت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم إغلاق العديد من الشوارع ووسائل النقل العام.

وتم إغلاق محطة القطار فرانكفورت-جريسهايم مؤقتا، كما حثت الشرطة الاتحادية المواطنين على تجنب المنطقة.