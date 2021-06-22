شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / وزير خارجية النمسا : المملكة من أهم الشركاء في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مبادرة السعودية الخضراء خطوة مهمة

• نثمن المبادرات المملكة حول السلام في اليمن

• الأمير فيصل بن فرحان : الحوثيون تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب

• المملكة ملتزمة مع المجتمع الدولي لمعالجة تحدي تغيرات المناخ

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النمسا سيبستاينان كورتس.

وقال وزير خارجية النمسا سيبستاينان كورتس، إن المملكة من أهم الشركاء في الشرق الأوسط، مضيفا : ناقشنا الملف النووي الإيراني وتأثيره في المنطقة، ونثمن المبادرات المملكة حول السلام في اليمن .. وقال إن "مبادرة السعودية الخضراء خطوة مهمة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الحوثيون تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، موضحا أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأضاف سموه : لدينا رؤية مشتركة مع النمسا بشأن استقرار المنطقة، مضيفا : المملكة ملتزمة مع المجتمع الدولي لمعالجة تحدي تغيرات المناخ. وقال سموه :المملكة تؤمن بالحوار بين الأديان.