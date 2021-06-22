العراق وتركيا يبحثان التعاون الاقتصادي والمالي

وقالت المالية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن علاوي "استقبل اليوم، السفير التركي الجديد لدى العراق علي رضا كوناي، حيث عبّر علاوي عن امنياته للسفير التركي بالتوفيق في مهمته الجديدة في العراق التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين الجارين".وشهد اللقاء، وفق البيان، "مناقشة مجمل القضايا في مختلف المجالات لاسيما المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية".

واكد علاوي، "حرصه الشديد على بناء افضل العلاقات مع جمهورية تركيا وتعزيز الشراكة لما فيها من مصلحة للبلدين".

من جانبه، أكد السفير التركي "على استثمار مهمته الجديدة في تعزيز اواصر التعاون بين البلدين".