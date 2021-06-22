اندلاع حريق داخل قاعة دراسية في كلية ببغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حادث حريق داخل قاعة دراسية في كلية شمال بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها أخمدت حادث حريق اندلع داخل قاعة دراسية لقسم التصميم في كلية التربية الأساسية في منطقة سبع ابكار شمال بغداد"، مبينة أنها "طوقت النيران وابعدت خطرها عن اروقة الكلية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".



وأشارت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي داخل نقطة تشغل جهاز التكييف".