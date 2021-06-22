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دولة الإمارات تقدم 14,6 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 14,6 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 118,856 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء 14,631,482 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 147.94 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد-19)، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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