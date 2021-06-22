شكري وأبو الغيط يتوجهان إلى ألمانيا لحضور مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ألمانيا اليوم الثلاثاء للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا والتى تنطلق غدا الأربعاء.



ويبحث المؤتمر آخر التطورات على الساحة الليبية، ودعم استقرار الأوضاع فى ليبيا .

وكان الوزير شكري أكد خلال اجتماعه بالقاهرة مؤخرا مع وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، أن مؤتمر "برلين 2"يمثل دعما لتفعيل المؤسسات الليبية، وفرصة لتنفيذ مبادرة الحكومة الليبية وتحقيق استقرار البلاد.