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الصين.. تسجيل ‭25‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 25 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، ارتفاعاً من 17 حالة في اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج باستثناء حالتين رُصدتا في إقليم جوانغدونغ بجنوب شرق البلاد.

 

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 مقارنة مع 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

 

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91629 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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