حمدوك يمهل القوى السياسية شهرا لتكوين المجلس التشريعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، القوى السياسية شهرا للتوافق على تكوين المجلس التشريعي.

وأعلن حمدوك، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، مبادرة "تعالج أسس التسوية الشاملة عبر توحيد الكتلة الانتقالية".

واعتبر أن التشظي بين المجتمعين المدني والعسكري يعد أزمة بالغة الأهمية، مضيفا: "نؤكد على انفتاحنا للحوار حول جميع القضايا الوطنية الملحة".

وتابع رئيس الوزراء السوداني: "مبادرتنا ستعمل على توحيد مراكز القرار داخل البلاد عبر آليات متفق عليها".

وأوضح أن المبادرة تشمل معالجة قضية العدالة وإنصاف الأبرياء والقضاء على الإفلات من العقاب.

وشدد على ضرورة تفكيك "دولة الحزب" لصالح دولة السودان، مضيفا: "لا بد من وجود القدرة للتوافق على برنامج اقتصادي يعالج أزمات شعبنا"

ومضى في حديثه: "يجب التوافق على آلية لحماية المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد".