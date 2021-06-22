جلسة برلمانية مشحونة في الكويت تغلق ملفا تعثر في "الكراسي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، على الميزانية الحكومية للسنة المالية ‭‭2022-2021‬‬ وسط أجواء مشحونة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فإن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، افتتح الجلسة بناء على طلب مقدم من عدد من النواب وموافقة الأعضاء.



وقال الغانم إن "نتيجة التصويت على مشروعات القوانين بربط الميزانية في جلسة المجلس الخاصة جاءت بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد فيما لم يصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا".

ووفق إعلام محلي، فإن الجلسة شهدت أجواء مشحونة بين النواب من الموالين والمعارضين للحكومة.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، قام النواب شعيب المويزري وفارس العتيبي وثامر السويط وعبدالكريم الكندري وسعود بوصليب بالطرق على الطاولات، لمنع استكمال الجلسة.

من جانبه، قال النائب خالد عايد العنزي إن "الكثير من المشاريع ستتوقف في حال تعطلت الميزانية".

وفي كلمته، قال النائب سعدون حماد: "4 جلسات لم تُعقد جلسة واحدة، بسبب الجلوس على مقاعد الوزراء، اليوم الجلسة الخامسة فمن غير المعقول أن تُرفع"، وفق الصحيفة.

وكشفت عن تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي بقاعة عبدالله السالم خلال جلسة مجلس الأمة لإقرار الميزانيات.

ولفتت إلى أن عددا من النواب قد جلسوا على مقاعد الوزراء بالقاعة قبيل انعقاد الجلسة.

ورفع البرلمان جلساته عدة مرات مؤخرا لرفض الحكومة الحضور بسبب تواجد النواب على مقاعدها في قاعة عبدالله السالم.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالممارسة البرلمانية الكويتية، نفذ عدة نواب تهديدهم، وجلسوا على المقاعد المخصصة للوزراء في جلسة 27 أبريل/نيسان الماضي احتجاجاً على تأجيل استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.