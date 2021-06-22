عقب إطلاق للنار.. انتشار مكثف للشرطة الألمانية في فرانكفورت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كثفت الشرطة الألمانية من انتشارها في مدينة فرانكفورت، الثلاثاء، عقب سماع دوي إطلاق نار.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن متحدثة باسم الشرطة قالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك مصابون أو قتلى.

وجرى إطلاق النار في حي جريسهايم، الذي قامت الشرطة بتطويقه بعد ذلك، وفقا للمعلومات المتاحة.

وذكرت المتحدثة أنه لم يتضح بعد المزيد من المعلومات عن الواقعة.