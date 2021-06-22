نهيان بن مبارك: الإمارات ترحب بالعالم في نسخة ملهمة من "إكسبو 2020 دبي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل وزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي في قصره اليوم الثلاثاء، المفوض العام لجناح رومانيا في إكسبو 2020 دبي فرديناتد ناجي.



وفي بداية اللقاء رحب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالمفوض العام لجناح رومانيا في إكسبو 2020 وقنصل عام رومانيا لدى الدولة نيكوليتا تيودوروفيتشي، وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا وسبل تنميتها في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وناقش الجانبان مشاركة رومانيا في معرض إكسبو 2020 دبي، وتطلع رومانيا إلى استعراض طبيعتها الاستثنائية تحت شعار "الطبيعة الجديدة"، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والدبلوماسية فضلا عن المعارض المؤقتة، وذلك تجسيداً للنمو الاقتصادي المستدام والابتكار والابداع في مختلف المجالات لا سيما العلمية.

كما بحث الجانبان مستجدات جائحة "كوفيد-19" على الساحة الدولية وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دول الإمارات ورومانيا تربطهما علاقات صداقة تتجسد في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال إن "دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ترحب بدول العالم أجمع في معرض إكسبو2020 دبي للمشاركة في نسخة ملهمة من الحدث الدولي الكبير والمهم بما يعزز التعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.

من جهته، أكد فرديناتد ناجي حرص بلاده على تقديم مشاركة فاعلة في معرض إكسبو 2020 دبي تتماشى مع أهمية الحدث الدولي وتطلعات الإمارات إلى جعل إكسبو 2020 النسخة الاستثنائية في تاريخ إكسبو والذي ظهر جليا في الاستعدادات الفريدة التي ستبهر دول العالم أجمع.

الجدير بالذكر أن إكسبو 2020 دبي سيكون أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وستنعقد فعالياته في الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 و31 مارس (آذار) 2022 بمشاركة أكثر من 200 جهة ويدعو الزوار من كل بقاع الأرض للمشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً على مدى ستة أشهر من الاحتفال بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة.