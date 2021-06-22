خلية الإعلام الأمني في العراق تؤكد اعتقال شخصين داخل زورق أجنبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال شخصين داخل زورق أجنبي.



وتابعت الخلية في بيان إعلامي نقله موقع "السومرية نيوز"، أن الزورق الأجنبي تم اعتقال شخصين من عليه في ميناء العملية بمحافظة البصرة.

ودخل الزورق الأجنبي المنطقة المحظورة لميناء العملية النفطي، ما أدى بالقوات إلى القاء القبض على اثنين كانا على متنه.

وأشارت الخلية إلى أن المتابعة الميدانية والاستخبارات كان لهما الفضل في نجاح العملية.