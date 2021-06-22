شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يمدد آلية مراقبة تصدير اللقاحات حتى نهاية سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل- رويترز

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن حكومات الاتحاد الأوروبي أيدت خطة لتمديد آلية لمراقبة، وإمكانية تقييد، صادرات اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19» من التكتل.

وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن القرار يمهد الطريق أمام المفوضية لتمديد الآلية الاستثنائية رسمياً خلال الأيام المقبلة حتى نهاية سبتمبر/أيلول. وكان من المقرر أن ينقضي أجل الآلية في نهاية يونيو/حزيران. وأنشأت مفوضية الاتحاد الأوروبي هذه الآلية في نهاية يناير/كانون الثاني، بهدف الحد من تصدير اللقاحات من شركات الأدوية التي لا تنفذ التزاماتها للاتحاد بشأن الإمدادات.

وسمحت الآلية بتصدير مئات الملايين من جرعات اللقاحات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي إلى عشرات البلدان في أنحاء العالم. واستخدمها التكتل لوقف شحنة واحدة من لقاح «أسترازينيكا» حجمها 250 ألف جرعة كانت متجهة إلى أستراليا في مارس/آذار، بعدما خفضت الشركة الإنجليزية السويدية إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي.