شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان ترصد سلالة «دلتا».. وآسيا الوسطى تتأهب لموجة ثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم- وكالات:

حذرت كازاخستان، الثلاثاء، من أن سلالة «دلتا» الأسرع انتشاراً من فيروس «كورونا» وصلت إلى عاصمتها، في حين شهدت دول أخرى في آسيا الوسطى ارتفاعات جديدة في حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19»، حيث تتأهب لموجة ثالثة.

وقال وزير الرعاية الصحية أليكسي تسوي في اجتماع للحكومة، إن حالات الإصابة الجديدة في نور سلطان، عاصمة كازاخستان، قفزت بنسبة 40 في المئة الأسبوع الماضي بالمقارنة بالأسبوع الأسبق. وأضاف تسوي أن الفحوص أظهرت أن سلالة «دلتا» المتحورة من «كوفيد-19»، التي ظهرت أول مرة في الهند، موجودة بالمدينة، وحث الإدارات المحلية على التأهب لارتفاع أعداد الإصابات التي تتطلب دخول المستشفيات وأجهزة تنفس صناعي.

وسجلت قرغيزستان المجاورة هذا الشهر إصابات يومية بمستويات لم تشهدها منذ عام تقريباً، مما دفع السلطات للتوصية بأن يتحول نصف الموظفين بالعاصمة للعمل من المنزل.

وقالت أوزبكستان، التي شهدت كذلك ارتفاعاً في الإصابات اليومية هذا الشهر، إنها ستغلق حدودها مع أفغانستان بسبب تدهور وضع «كوفيد-19».

كما ذكرت طاجيكستان هذا الأسبوع أنها رصدت أول حالات إصابة ب«كوفيد-19» منذ يناير/كانون الثاني. وقالت الحكومة إنها ستطبق بصرامة إجراءات التباعد الاجتماعي وتشدد الرقابة على الوافدين على رحلات الطيران.

والمنطقة التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة معرضة لخطر موجة تفش جديدة بسبب انخفاض معدلات التطعيم فيها. وقالت كازاخستان، أغنى دول آسيا الوسطى، إنها استكملت تطعيم حوالي تسعة في المئة من سكانها. وتشير تقديرات إلى أن أوزبكستان استكملت تطعيم ما بين ثلاثة وأربعة في المئة من السكان، في حين يقل المعدل عن واحد في المئة في قرغيزستان وطاجيكستان الفقيرتين.

وأصيب أكثر من 178.72 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، إن البلاد سجلت 38903 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و761 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة ما يقرب من 18 مليون إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 502586.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت، الثلاثاء، 42640 حالة إصابة جديدة ب«كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس «كورونا» في الهند بواقع 1167 خلال الليل. وكشفت البيانات أن البلد الواقع في جنوب آسيا رصد في المجمل 29.98 مليون حالة إصابة بالمرض، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 389302.

وأظهرت بيانات «معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع بواقع 455 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و722782. وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 77 وفاة ليصل إلى 90472.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك، الاثنين، 1268 إصابة جديدة مؤكدة ب«كوفيد-19» و57 وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و478551 والوفيات إلى 231244. وأشارت بيانات حكومية منفصلة نُشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 في المئة على الأقل.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 25 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا»، الاثنين، ارتفاعاً من 17 حالة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج باستثناء حالتين رُصدتا في إقليم جوانجدونج بجنوب شرق البلاد.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 مقارنة مع 19 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ب«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91629 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.