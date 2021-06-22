شكرا لقرائتكم خبر عن تغير المناخ يزيد انتشار «طفيليات آكلة اللحوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشفت تقارير من جامعة المكسيك المستقلة أن عدد طفيليات آكلة للحوم يزداد بسبب تغير المناخ، ويدفع هذا التغير إلى توسيع دائرة انتشارها من أمريكا الجنوبية إلى تكساس وأوكلاهوما وفلوريدا الأمريكية، حيث يقوم بلدغ البشر وينشر العدوى التي تسبب تقرحات الجلد أو حتى تلف في الأعضاء.

ويحذر الباحثون من أنه بحلول عام 2080، يمكن أن يتعرض ما يقرب من 27 مليون شخص في أمريكا الشمالية للطفيليات الآكلة للحوم.

وقال د. فيكتور سانشيز كورديرو أستاذ علم البيئة في الجامعة: «تغير المناخ له صلة قوية بظهور الأمراض الحيوانية المنشأ».

وأضاف: «هناك احتمال أن تكون قريباً حالات من داء«الليشمانيات» البشري في الولايات المتحدة، حيث لم تكن موجودة من قبل، و هو مرض طفيلي يوجد في أجزاء من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وجنوب أوروبا، وينتشر من خلال لدغات ذبابة الرمل، والتي لا تزيد عن ربع حجم البعوضة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في المكسيك».

ويلاحظ الباحثون أن انتقال هذه الطفيليات إلى الولايات المتحدة يحتاج إلى سنوات عدة ليغزوها بشكل كبير.