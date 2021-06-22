شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تواصل تصوير «شقة 6» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

استأنفت الفنانة المصرية روبي، تصوير دورها في مسلسل «شقة 6»، حيث يتبقى لها عدد قليل من المشاهد وتنتهي تماماً من المسلسل، تمهيداً لعرضه خلال شهر يوليو/تموز المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، حيث يفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل الشقة، والتي تكتشف بأن لها تاريخاً غير طبيعي، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي تعيشها مع الجيران.

يشارك في بطولة المسلسل: أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، ملك قورة، حمزة العيلي، والفنانة السعودية هيا فياض، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.