شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت ذكي» لبناء المدن والطرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور باحثو جامعة نورث وسترن الأمريكية مركّب «إسمنت ذكي» وأكثر متانة وفاعلية، يمكن استخدامه لتشييد المباني وصيانة الطرق وبناء مدن أكثر ديمومة وتحسين أجهزة الاستشعار والمولدات ومراقبة حالة الأبنية، وهو مكون من الإسمنت المقوى بالنانو الذي يقلل من «البصمة الكربونية» لمركبات الإسمنت، ولكن حتى الآن، لم يُعرف الكثير عن تأثيرها على سلوك الكسر،(وهو مجال الميكانيكا المعني بدراسة انتشار التشققات في المواد)، وتعتبر صناعة الإسمنت مسؤولة عن 8٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها النشاط البشري.

واستخدمت الصفائح النانوية من الجرافين، وهي مادة تكتسب شعبية بسرعة في تشكيل المواد الذكية لتحسين مقاومة كسر الأسمنت العادي، كما أظهر دمج كمية صغيرة من المادة تحسين خصائص نقل المياه بما في ذلك بنية المسام ومقاومة اختراق الماء.

وتتوقع الأمم المتحدة بحلول عام 2050 أن يتركز ثلثا سكان العالم في المدن بالنظر إلى الاتجاه نحو التحضر، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الإسمنت بشكل كبير.

وقالت أنجي أكونو مبتكرة المادة الأسمنتية: إن المباني المصنوعة من المواد النانوية الكربونية تقاوم العوامل الخارجية من 10 إلى 40 عاماً.