هيثم الحاج علي: 30 يونيو انطلاق دورة جديدة متطورة لمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انطلق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة "52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، المقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

جاء ذلك في حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من قيادات الوزارة والناشرين.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب: يعد معرض الكتاب هو الحدث الثقافي الأضخم الذي ينتظره الجمهور والمثقفون سنويًّا، وقد حرصت الدولة على إقامة المعرض هذا العام وَفق إجراءات احترازية صارمة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب: سوف يتم الافتتاح الرسمي للمعرض يوم ٣٠ يونيو؛ وهو يوم عزيز علينا يتم خلاله إعلان الجمهورية الجديدة وإعلان مرحلة جديدة متطورة أيضًا من عمر معرض الكتاب، بينما يفتتح للجمهور يوم ١ يوليو.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب تقام في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت وزيرة الثقافة قد وجهت في وقت سابق بقبول جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك بالمعرض هذا العام، وثبات أسعار اشتراكهم، بجانب زيادة عدد أيام إقامته عن كل عام ليصل إلى 15 يومًا بدلًا من 12 يومًا، حرصًا على دعم صناعة الكتاب والنشر.

وأصدرت عبد الدايم توجيهاتها بإطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك" خلال الدورة الحالية للمعرض، وأعلن رئيس الهيئة العامة للكتاب في وقت سابق أن عدد دور النشر تجاوز 700 ناشر مصري وأجنبي، بالإضافة إلى التوكيلات، منوهًا باستخدام تكنولوجيا حديثة للتحكم في عدد الرواد يوميًّا.