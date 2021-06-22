حرض عامل على اغتصابها فقتلها.. الإعدام لزوج "شهيدة الشرف" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حضوريًا بإعدام صاحب محل ملابس وعامل، لاتهامهما بقتل زوجة الأول، ومحاولة النيل من شرفها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالب، وأمانة سر سامح الموافي وأحمد عاشور وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وبكت أم الضحية عقب صدور الحكم، وقالت: "حقِك رجع يا إيمان ربنا رجعلك حقك في الدنيا يا بنتي، نفسي أشوفه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي بتدافع عن شرفها".

وقررت المحكمة إعدام المتهمين "أحمد. ر" 33 عامًا، عجلاتي، و"حسين. م" 22 عامًا، صاحب محل ملابس، لقيام المتهم الأول بقتل المجني عليها إيمان عادل، عمدًا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فمها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواه.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، بأنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في مواقعة المجني عليها كرهًا عنها.

وأكد أن المتهم الثاني زوج المجني عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها، کرهًا عنها لاختلاق واقعة تخدش شرفها بهدف تطليقها.