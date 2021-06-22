"إي تاكس" توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لدعم التحول الرقمي بالضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس E-Tax"، التابعة لوزارة المالية بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لإتاحة استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية المصرية في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي.

وبحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء، قالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إنه بموجب المذكرة سيتم تدعيم جهود التحول المالي الرقمي في مصر من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال في النظام الضريبي.

وأضافت رشا عبد العال أن المذكرة تستهدف أيضا تمكين شركة "E-Tax" من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية ومقدم خدمة الفاتورة الإلكترونية وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.

ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تسير بخطى ثابتة وقوية وناجحة، وتحقق تقدمًا ملحوظًا في سبيل تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وقال عبد القادر إن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتي تم تطبيقها فى أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب.

وأضاف أن ذلك يأتي على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، مشيرًا إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية.

وذكر عبد القادر أن شركة "E- TAX" تُعد ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل، ومنها منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفني الميداني للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

وأكد أنه بناءً على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية ومتابعته الدؤوبة والمستمرة لتطوير المنظومات الضريبية كان النجاح الذي تحقق في تطوير مصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدى الجهد غير المسبوق الذي تم خلال الفترة الماضية.

وتابع: "نسعى نحو إدارة ضريبية على أعلى مستوى تعتمد على التكنولوجيا؛ بما يُؤدي إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهي البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار".

وأشاد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "E-Tax" بمشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها وزارة المالية في الوقت الراهن لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية والارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية.

وقال سرحان إن "الشراكة مع مايكروسوفت ستمكننا من الاستفادة من خبراتها الواسعة وخدماتها المتطورة على نحو يتوافق مع بلوغ رؤيتنا خلال الفترة المقبلة".

وعبرت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت في مصر عن أهمية هذه الاتفاقية قائلة: "أثبتت جائحة كوفيد-19 بما لا يدع مجالاً للشك بأن التحول الرقمي هو الطريق الوحيد نحو تحقيق استدامة الأعمال والخدمات في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التحول الرقمي في جميع المجالات".

وأضافت ميرنا عاطف: "نحرص على تقديم كل الجهود والخدمات من أجل تحقيق الهدف المنشود لوزارة المالية للتحول الرقمي للمنظومة الضريبية على الوجه الأمثل".

وقال محمود الشافعي، رئيس القطاع التكنولوجي بشركة "E-Tax"، إن استغلال أحدث تقنيات علوم البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي وأداة ناجحة لامتلاك استراتيجية بيانات حديثة قادرة على تقديم أفضل تنظيم للبيانات وربطها بكفاءة، وهو ما يضمن لوزارة المالية ومصلحة الضرائب اتخاذ أفضل القرارات وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف أن من بين هذه الأهداف الحفاظ على الموارد الضريبية، وزيادة متحصلاتها، وكشف حالات التهرب الضريبي وعدم الالتزام، خاصة في ظل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي استطاعت وزارة المالية ومصلحة الضرائب نتيجة لجهودهما أن تمضي هذه المنظومة بنجاح في مراحلها المختلفة.