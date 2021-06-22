وزيرة الثقافة: دخول معرض الكتاب مجاني.. وتثبيت أسعار الناشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، إن إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، يعتبر نوعًا من أنواع التحدي وإعلان قوة مصر الناعمة في أبهى صورها؛ لأن دورة هذا العام تعد دورة استثنائية، ولها دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على القراءة والنشر والمواجهة.

وأضافت عبد الدايم: نخوض هذه الدورة عصرًا جديدًا من التحول إلى الرقمنة والتطوير، وقد اختار المعرض شعارًا دالًّا ومهمًّا وهو "في القراءة حياة"؛ لأن العلم هو سلاحنا لنبني وطننا الذي نحلم به، ويعد المعرض هذا العام هو أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، ويشارك معنا ١٢١٨ ناشر مصري، و٢٥ دولة.

وتابعت وزيرة الثقافة: سوف يكون حجز التذاكر والدخول مجانًا هذا العام، مع الحرص على تثبيت أسعار الناشرين دون زيادة، مع زيادة أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.

أُقيم مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز المنارة في التجمع الخامس.