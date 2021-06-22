الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ 28 دقيقة

صرح مصدر في قيادة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لموقع “خبرني”بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من سوريا إلى الأردن.

ونقل الموقع الإخباري الأردني عن المصدر قوله إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية، مما أدى إلى فرارهم باتجاه الأراضي السورية.

أضاف المصدر أن تفتيش المنطقة أسفر عن العثور على 7 أكف من مادة الحشيش، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

أكد المسؤول العسكري أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي “ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”، وذلك بحسب “خبرني”.