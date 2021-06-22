منذ فبراير.. روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 546 حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ فبراير (شباط)، وسط ارتفاع حالات الإصابة الجديدة التي ترجعها السلطات إلى انتشار سلالة (دلتا) الجديدة من فيروس كورونا.



وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة رصد 16715 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 6555 حالة في موسكو، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى خمسة ملايين و350919 حالة منذ بدء الجائحة.