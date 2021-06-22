البرلمان الكويتي يوافق على ميزانية الحكومة

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.



وتتوقع الميزانية، التي اقترحتها الحكومة في يناير الماضي، إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل 2021.

كذلك تتوقع عجزا قدره 12.1 مليار دينار.

ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سببا في تأجيل إصلاحات في الكويت، الدولة العضو في منظمة "أوبك".