انت الان تتابع خبر والدة بسمة بوسيل تتعرّض للنصب والسرقة... والنيابة تتحرك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الشاب بعدما تلقت بلاغاً من والدة بسمة يفيد بسرقة شاب خليجي حقيبتها خلال تجوّلها في أحد المولات الشهيرة.

وبتكثيف البحث، كشفت تحريات المباحث أن الشاب ليس خليجياً، بل ينتحل الصفة بغرض النصب والسرقة.



وخلال التحقيقات أدلى المتهم البالغ من العمر 30 عاماً بأقواله مؤكداً أنه مصري الجنسية، وكان يعمل موظفاً في إحدى الشركات وتم فصله من العمل، وبسبب البطالة وحاجته الى المال، تقمّص شخصية شاب خليجي، وقرر اصطياد ضحاياه في المولات التجارية الشهيرة، حيث تعرّف إلى والدة بسمة بوسيل، مؤكداً أنه لم يكن يعرف أنها حماة الفنان تامر حسني.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما حاول الخليجي "المزيف" إقناعها بأنه يعرف محلات تبيع نفس الماركات التي تبحث عنها لكن بأسعار أقل، وبعد دقائق من تعارفهما، استأذنت السيدة المغربية لدخول دورة المياه وتركت حقيبتها معه، وفور خروجها فوجئت باختفاء الشاب واكتشفت أنه سرق هاتفها المحمول ومبلغاً مالياً وبعض المصوغات الذهبية من الحقيبة.



وفور القبض على الشاب، دلّ على مكان المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة تحقيقاتها مع الشاب الذي لا يزال موقوفاً على ذمة التحقيق حتى الآن.