التجارة توجه باطلاق 100 مليار دينار لمسوقي الحنطة لعام 2021

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، باطلاق 100 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة لعام 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "وزير التجارة علاء الجبوري وجه باطلاق مبلغ 100 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة لعام 2021"، مبينا ان "ذلك يمثل الدفعة الاولى من المستحقات، والوزارة بصدد صرف وجبات جديدة من المستحقات بالاتفاق مع وزارة المالية".



واضاف أن "المبلغ دفع من الشركة العامة للحبوب بقرار من مجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "الوزير وجه بدعم الفلاحين والمزارعين لحملة التسويق للحصول على كميات كبيرة من الخزين الاستراتيجي الذي يمثل أولوية كبيرة".

واكد حنون أن "الوزارة دفعت كافة المستحقات للفلاحين والمزارعين لعام 2020".

