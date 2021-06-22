الرئيس الفلبيني يهدد بسجن الفلبينيين الذين يرفضون الحصول على جرعات اللقاح المضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بسجن الفلبينيين الذين يرفضون الحصول على جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تكثيف حملات التطعيم، لمنع انتشار سلالة "دلتا" الأكثر انتشارا.

وقال "دوتيرتي" في خطاب عام ألقاه في وقت متأخر من الليلة الماضية، إن الأشخاص "الأغبياء" الذين لا يريدون الحصول على اللقاح، يجب عليهم مغادرة البلاد حتى لا ينتهي بهم الأمر بنقل العدوى إلى المزيد من الفلبينيين.

وأوضح أن "البلاد تواجه أزمة... فهناك حالة طوارئ وطنية.. إذا كنت لا ترغب في الحصول على اللقاح فسوف يتم القبض عليك".

وقال "دوتيرتي" إنه سيطلب من المسؤولين في القرى الاحتفاظ بقائمة بأسماء الأشخاص الذين يرفضون الحصول على اللقاح.

وأضاف: "عليك أن تختار إما أن تحصل على اللقاح، وإلا فسوف أرسلك إلى السجن".

من ناحية أخرى، أوضح وزير العدل ميناردو جيفارا، الثلاثاء، أنه لا يوجد قانون يجرم رفض الحصول على اللقاح.

وقال "جيفارا" للصحفيين: "أعتقد أن الرئيس استخدم كلمات قوية فقط لإظهار مدى ضرورة الحصول على اللقاح وبلوغ مناعة القطيع في أسرع وقت ممكن".