شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. تشابك بالأيدي تحت قبة مجلس الأمة خلال إقرار الميزانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت قاعة «عبدالله السالم» مناوشات بين النواب الكويتيين، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي، وتدخل النواب لفض الاشتباك، خلال تصويت مجلس الأمة الكويتي في جلسة، الثلاثاء، بالموافقة على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قبل الاشتباك بالإيدي، إن المجلس وافق على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022. وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير/كانون الثاني إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من إبريل/نيسان وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار. ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سبباً في تأجيل إصلاحات.