شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. اشتباكات بين الجيش وميليشيات مناهضة في مدينة كبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميانمار-رويترز

ذكرت تقارير إعلامية أن قوات الأمن في ميانمار مدعومة بعربات مدرعة اشتبكت، الثلاثاء، مع ميليشيات تشكلت حديثاً في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد.

وحاولت قوات الأمن إخماد الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير/شباط وإطاحته بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة. ورداً على الانقلاب، انتشرت مجموعات من معارضيه في أنحاء البلاد، تعرف بقوات الدفاع الشعبي.

وحتى الآن، اقتصر القتال الذي شمل ميليشيات مسلحة بأسلحة خفيفة على بلدات صغيرة ومناطق ريفية بالأساس، غير أن جماعة تقول إنها (قوة الدفاع الشعبي) الجديدة في ماندالاي ذكرت أن أعضاءها ردوا بعدما داهم الجيش إحدى قواعدها. وجاء في منشور على موقع الجماعة على «فيسبوك»: «رددنا بعد مداهمة أحد معسكراتنا».

وقالت خدمة (خيت ثيت) الإخبارية إن قوات الجيش مدعومة بثلاث عربات مدرعة حاصرت مدرسة داخلية في ماندالاي حيث كانت توجد قاعدة للميليشيات.

ولم يرد المتحدث باسم الجيش على طلب للتعقيب.

ورد الجيش بالمدفعية وضربات جوية في مناطق أخرى بعدما نفذت ميليشيات هجمات على جنود، ووقعت خسائر بشرية على الجانبين كما نزح عشرات الآلاف عن ديارهم. وقتلت قوات الأمن 873 محتجاً على الأقل منذ الانقلاب وفق ما ذكرته رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين، الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويشكك المجلس العسكري في ذلك الرقم.