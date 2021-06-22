شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ورشة في 6 مراكز لأصحاب الهمم خلال برنامج «أنا وأخي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنظم وزارة تنمية المجتمع، البرنامج الصيفي الافتراضي «أنا وأخي»، في مراكز أصحاب الهمم الحكومية، الذي يستمر من 23 حتى 30 يونيو، ويتضمن 42 ورشة وبرنامجاً تنفّذ في 6 مراكز لأصحاب الهمم، تابعة للوزارة، بالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

ويفتح البرنامج الصيفي عن بُعد، باب لتسجيل والمشاركة لجميع أصحاب الهمم بالدولة وإخوتهم، حيث يركز هذا العام على التعريف بمختلف إمارات الدولة، وتنشيط السياحة الداخلية عبر الرحلات الرقمية لمعالم رئيسة، إلى جانب الأنشطة المتنوعة الأخرى.

وتنطلق المحطة الأولى في 23 يونيو، في «مركز دبي» للطلبة ضمن فئتين: 5 - 10 أعوام و11 - 18 عاماً، والمحطة الثانية في 24 يونيو، في «مركز عجمان»، والمحطة الثالثة في 27 يونيو بفي «مركز أم القيوين للتوحد»، ثم في 28 يونيوفي «مركز رأس الخيمة»، وفي 29 يونيو في «مركز الفجيرة»، و30 يونيو في «مركز دبا الفجيرة».

وتتنوع الفعاليات التي ستنفّذ في أسبوع «أنا وأخي» لتشمل برامج وورش مثل: الرياضة الافتراضية، والرحلات الهادفة، وورش الزراعة المائية، وورش الابتكار، والأعمال اليدوية، وبرنامج سفراء الهمم، والسنع، والمطبخ الافتراضي، والألعاب الترفيهية والتفاعلية، والوظائف الافتراضية، وورش لغة الإشارة، والأنشطة الفنية والتراثية، والأنشطة الحسية، والألعاب الإلكترونية، وقراءة القصص، وسواها.

ويسعى «أنا وأخي» إلى مد جسور التعاون والمحبة بين الإخوة من أصحاب الهمم وسواهم في الأسرة، عبر باقة من البرامج والأنشطة الترفيهية والتعليمية التوعوية، دعماً لتعزيز بيئة أسرية أكثر سعادة وتماسكاً، بتعزيز لغة التواصل والتفاعل بين أصحاب الهمم وإخوتهم من جهة، والإخوة فيما بينهم عبر تبادل الخبرات والأفكار، وكذلك بين الأخوة ومراكز أصحاب الهمم من جهة أخرى.

كما يسعى البرنامج إلى توظيف مختلف الأدوات والأساليب غير التقليدية، لرفد أصحاب الهمم بالمهارات اللازمة، وتعزيز قدراتهم، فضلاً عن دوره في تعزيز مدارك أصحاب الهمم، ورفدهم بالمهارات اللازمة، بسلاسة، وإشراكهم في تحمل المسؤولية، إلى جانب تعزيز الوعي وتقوية أواصر الروابط الأسرية الواحدة. وتعزيز سرعة استجابة الأطفال وتعلمهم للمفاهيم والمهارات الجديدة.