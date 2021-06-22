شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يطلع على كنز أثري مكتشف في منطقة مليحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اطلع صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الثلاثاء، خلال زيارته مبنى «هيئة الشارقة للآثار»، على أحدث الاكتشافات الأثرية المتمثلة في كنز أثري مكون من العملات التي وجدت في زمزمية فخارية بمنطقة مليحة.

واستمع سموّه، إلى شرح مفصل من الدكتور صباح عبود جاسم، المدير العام للهيئة، عن مكونات الكنز الأثري الذي اكتشف أثناء عمليات المسح والتنقيب.

وبحسب الدراسة الأولية، تبيّن أن العدد الإجمالي للعملات المكتشفة 409 عملات، من فئة «الدراخما» الرباعية التي يراوح وزنها بين 16و 17 جراماً، مكونة جميعها من مادة الفضة. وتمثل جميع العملات المكتشفة في الجرة عملات نادرة، وبعضها لم تسجّل في السابق، حيث إنها فئات جديدة من عملات مليحة.

وصنفت العملات بحسب القالب على نوعين: الأول قالب ذو وجه واحد، وعدد العملات فيه 385، وهي عملات نادرة سجّلت ثلاث منها في السابق فقط في مليحة، وتعدّ من الاصدارات العامة في شبه الجزيرة العربية، وقد تعود إلى الفترة السلوقية أي في القرن الثالث قبل الميلاد.

والنوع الثاني، قالب ذو وجهين وعدد العملات فيه 24، يعد بعضها نادراً جداً لم يسبق تسجيله، أو معرفته ويمكن تأريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد.