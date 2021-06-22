شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تطلق رحلاتها إلى فيينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعتزم الاتحاد للطيران، إطلاق رحلاتها إلى فيينا هذا الصيف، وسوف يتم تشغيل رحلتين أسبوعياً باستخدام طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر اعتباراً من 18 يوليو 2021.

وتمَ وضع مواعيد الرحلات بصورة مناسبة لتصل إلى فيينا في الصباح الباكر، بما يجعلها وجهة مثالية في نهاية الأسبوع بالنسبة للمسافرين بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا، حيث سيستمتع المسافرون إلى النمسا بالثقافة العريقة والمناظر الخلابة. وقد اختيرت العاصمة النمساوية مراراً كأكثر مدن العالم الملاءمة للعيش.

وتعتبر فيينا الوجهة المثلى بالنسبة لأعضاء ضيف الاتحاد الراغبين في استرداد أميالهم، حيث يمكنهم استخدام أميالهم في حجز المقاعد والفنادق وشركاء السيارات، بما يلبي احتياجات السفر الخاصة بهم.

وتفتح النمسا حالياً أبوابها للمواطنين والمقيمين في النمسا والمقيمين في دول الشنجن وسويسرا ورجال الأعمال والطلاب.

ولتعزيز خيارات السفر، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر من المنزل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com/homecheckin قبل سبع ساعات من موعد الرحلة. وتتضمن الخدمة تسجيل الحقائب، واختيار المقاعد واستلام بطاقة صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة من منزلهم في أبوظبي. وعند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة من تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الأمتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.