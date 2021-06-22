شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» و«الإمارات للخدمات الصحية» تكشفان علاجاً مناعيً مبتكراً للسرطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و«مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية»، علاجاً مناعياً مبتكراً للسرطان والعدوى الفيروسية، بالتعاون مع جامعة «كيوتو» اليابانية، في إطار جهودهما لإيجاد حلول مستدامة للأمراض المزمنة، وانطلاقاً من مسؤوليتهما تجاه المجتمع في تقديم خدمات صحية وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي.

ويقوم مبدأ العلاج على إنتاج الخلايا التائية المناعية التي لديها القدرة على العثور على الخلايا السرطانية والخلايا المصابة ومحاربتها. وتؤدي دوراً كبيراً في محاربة الفيروسات بشكل عام، عبر الخلايا الجذعية المستحثة صناعياً، وتشكل«T Cell» مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم، ولها دور أساسي في المناعة الخلوية، وسيكون من الممكن إنتاج الخلايا التائية بأعداد كبيرة، وحفظها في أجواء مناسبة، لاستخدامها عند الحاجة. وبنجاح هذا المشروع، يستفيد المصابون بالسرطان أو العدوى الفيروسية، من سهولة الوصول إلى العلاج.

شراكات استراتيجية

وأكد الدكتور يوسف السركال، المدير العام للمؤسسة، حرص الوزارة والمؤسسة على استقطاب شراكات استراتيجية مع أرقى مراكز الأبحاث الطبية والاستثمار المستدام في خدمات صحية مستقبلية، لإحراز تقدم نوعي في الرعاية الصحية عن مرض السرطان والعدوى الفيروسية، في إطار استراتيجيتهما لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، بطرق مبتكرة ومستدامة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض معدلات الوفيات من السرطان. ولفت إلى أن انتشار السرطان في دولة الإمارات لا يزال أقل من معدلات انتشاره في العالم.

تحسين حياة المرضى

فيما أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات، أن تقنية العلاج المبتكرة، تمثل إضافة نوعية للخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة والمؤسسة في المستشفيات للمرضى، حيث يتميز العلاج بتحفيز الخلايا المناعية على مهاجمة الخلايا السرطانية، بالاعتماد على الخلايا الجذعية المحفزة، وهو توجه عالمي حديث بدأ يفتح آفاقاً واسعة أمام تحسين جودة حياة المرضى.