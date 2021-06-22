شكرا لقرائتكم خبر عن «غلوبل فاوندريز» تبدأ إنشاء مصنع لأشباه الموصلات في سنغافورة بـ 4 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت «غلوبل فاوندريز»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، والمملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، عن عزمها على توسعة حضورها العالمي بإنشاء مصنع جديد في سنغافورة. ويقدر حجم الاستثمار في هذا المشروع الجديد بأكثر من 4 مليارات دولار (15 مليار درهم) ويتم بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري وبمساهمات من بعض عملاء الشركة. وسيساهم المشروع الجديد في تلبية الطلب المتزايد على التكنولوجيا والخدمات الرائدة التي توفرها «غلوبل فاوندريز» لتمكين الشركات في مختلف أنحاء العالم من تطوير أعمالها.

وتم تدشين بدء العمل في هذا المشروع خلال حفل افتراضي بحضور خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، واس اسواران، وزير النقل والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية في سنغافورة؛ وكذلك بحضور جمال عبد الله السويدي، سفير دولة الإمارات في سنغافورة؛ وكمال آر فاسواني، سفير سنغافورة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى كل من وشنق كاي فونق، المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري؛ وأحمد يحيى الإدريسي، رئيس مجلس إدارة شركة غلوبل فاوندريز. وتوم كولفيلد الرئيس التنفيذي للشركة.

يشار إلى أن الطلب العالمي على رقائق أشباه الموصلات يشهد نمواً غير مسبوق، ومن المتوقع أن تتضاعف مبيعات أشباه الموصلات على مستوى العالم بنسبة 2.1 خلال السنوات الثماني القادمة (حسب تقرير شركة «آي بي اس» في مارس 2021). ولتلبية هذا الطلب، وضعت «غلوبل فاوندريز» خططاً لزيادة الطاقة الإنتاجية لجميع مرافق التصنيع التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وسيبدأ تنفيذ هذه الخطط بتنفيذ المرحلة الأولى من توسعة مصنع الرقائق حجم 300 مم في سنغافورة. وبعد اكتمال التوسعة، ستعمل الشركة على إضافة سعة إضافية تعادل 450 ألف رقاقة كل عام بحيث ترتفع الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع الشركة في سنغافورة إلى 1.5 مليون رقاقة (حجم 300 مم).

وسيكون المصنع الجديد أحدث مرفق للمنتجات نصف المصنعة في سنغافورة حيث تستخدم فيه تقنيات وحلول الشركة المتعلقة بالتردد الإشعاعي والقوة التناظرية والذاكرة الثابتة. وستضيف غلوبل فاوندريز مساحة قدرها 23 ألف متر مربع لاستخدامها كمساحة معقمة ومكاتب إدارية جديدة. وسيوفر المصنع الجديد ألف وظيفة جديدة تشمل مجالات متخصصة كالفنيين والمهندسين وغيرهم. وقد بدأت أعمال الإنشاء بالفعل ومن المتوقع اكتمالها في عام 2023.

وقال توم كولفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة غلوبل فاوندريز: تعمل شركتنا على تلبية النقص العالمي في أشباه الموصلات عن طريق تسريع استثماراتها حول العالم. وسوف يساهم تعاوننا الوثيق مع عملائنا والحكومة السنغافورية في تعزيز نجاح أعمالنا في سنغافورة، ونتطلع لتحقيق إنجازات مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف كولفيلد: سوف يساهم مرفقنا الجديد في سنغافورة في خدمة قطاعات السيارات وتقنية الجيل الخامس في قطاع الاتصال وأجهزة حماية الشبكات، وسوف نستفيد من اتفاقياتنا الحالية طويلة الأمد مع عملائنا في هذه الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً.

وقد اكتسبت رقائق أشباه الموصلات أهمية فائقة في الوقت الراهن لتصبح من أهم الموارد الحيوية التي لا غنى للمجتمعات الحديثة عنها حيث تستخدم في قطاع واسع من المنتجات والقطاعات مثل الهواتف الذكية والسيارات والتكنولوجيا المستخدمة في المدارس والمستشفيات. وتعد «غلوبل فاوندريز» مزوداً موثوقاً لأكثر من 250 عميلاً حول العالم، وتقوم الشركة، بالتعاون مع هؤلاء العملاء والحكومات، باستثمارات من أجل توسعة نشاطها الصناعي في العالم للمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.