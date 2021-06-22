دولة الإمارات الأولى عالمياً في الحصول على شهادة الآيزو في إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين الصحيين

محمد الفلاح - الثلاثاء 22 يونيو 2021

حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً متميزاً يعزز ريادتها ومكانتها التنافسية، حيث أعلنت هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر" أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في نيل شهادة الآيزو في إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين، حيث حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية على شهادة معتمدة لتطبيق المعيار القياسي الدولي (ISO 45003:2021) لإدارة الصحة والسلامة النفسية، وذلك تتويجاً لجهود المؤسسة في الالتزام بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات العالمية للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين. ويمثل هذا الاعتماد اعترافاً دولياً بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لضمان بيئة عمل صحية ونفسية آمنة للعاملين على كافة المستويات.



وقالت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى سجل إنجازاتها الدولية شهادة إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين الصحيين والذي يساهم في تحسين المرونة التنظيمية وتعزيز الأداء والإنتاجية، بالإضافة إلى بناء بيئة عمل إيجابية، وتحسين الاستبقاء الوظيفي والتنوع، وتعزيز مشاركة الموظفين والابتكار، والامتثال القانوني، وتقليل الغياب عن ضغوط مكان العمل ومعدلات الارهاق الوظيفي والقلق والاكتئاب.

وجاء إعلان الحصول على هذه الشهادة بعد انتهاء فريق الخبراء المستقلين من هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر"، هيئة التصنيف الرائدة في العالم، من إجراء عملية تدقيق شاملة لكافة العمليات الإدارية والفنية بمستشفى الأمل للصحة النفسية والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والامتثال لضوابط المعايير القياسية الدولية" ISO 45003:2021 .