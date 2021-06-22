تصريح مقلق من مركز طبي دولي بشأن خطورة سلالة دلتا الهندية

وأضاف غينسبورغ: "السلالة الهندية خطيرة، لأنها تمتلك طريقة مختلفة للتفاعل مع خلايا جسم الإنسان. فهي لا تدمر هذه الخلايا، بل تعمل على الانتشار بسرعة بالانتقال من خلية إلى أخرى مع تشكيل خلايا متعددة النوى، وبالتالي عندما تتمكن فيروسات هذه السلالة من اختراق الجسم، تصبح قادرة على الصمود ومقاومة الأجسام المضادة المنتشرة في الدم. هذه الفيروسات المتحورة تستخدم هذه الخدعة بشكل ماكر"، بحسب روسيا اليوم.

وأكد غينسبورغ، أن احتياطي الأجسام المضادة بعد التطعيم بـ "سبوتنيك V" مرتفع بما يكفي لحماية الإنسان من جميع السلالات المعروفة لعدوى فيروس كورونا المستجد.

في وقت سابق، قال هذا العالم الروسي، إن سلالة دلتا الهندية أكثر عدوانية - فهي تقصر فترة الانتقال إلى شكل حاد من المرض.