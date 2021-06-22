درجات الحرارة تصل لـ46°.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة يصل إلى "46°" درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس يوم غد سيكون صحوا مشمسا في كافة أنحاء البلاد ودرجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا في جميع المناطق".

ولفتت الهيئة، إلى أن "درجات الحرارة العظمى الأعلى ستكون في محافظة البصرة حيث ستصل إلى 46° مئوية، فيما ستكون في بغداد بنحو 42° درجة مئوية".