انت الان تتابع خبر بالفيديو خطوات حثيثة لدعم المرأة وتمكينها في الاعلام العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مجددا يجري الحديث عن ضرورة دعم المرأة وتمكينها في الاعلام العراقي، ويشير البعض الى ان ثمة خطوات اتخذت في هذا الاطار ضمن الجهود النظرية، فيما ينتظر تطبيقها على ارض الواقع عبر سلسلة خطوات فعلية.

هنا يتحدث الجميع عن ضرورة تمكين المرأة وتقوية دورها في الاعلام، ويشير البعض الى ان خطوات عملية عديدة اجريت بهذا الصدد، ضمن سلسلة دراسات وابحاث تنتظر الخطوات التطبيقية الفعلية على ارض الواقع.



وفي الاطار ذاته يؤكد اخرون على ضرورة تحرك الجهات المختصة بمراقبة قنوات الاعلام العراقي وتوجيهها نحو المزيد من الاهتمام بقضايا المرأة وموضوعاتها.