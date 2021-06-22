انت الان تتابع خبر بالفيديو مجلس الوزراء يقرر منح الاراضي المحيطة لمطار بغداد للاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اثار قرار مجلس الوزراء بمنح الاراضي المحيطة لمطار بغداد للاستثمار امتعاض اهالي تلك المناطق، متهمين جهات متنفذة ومستفيدة بالوقوف وراء القرار المجحف بحقهم

تهجير قسري ومن دون أي تعويض اجراءات تسعى لاتخاذها هيئة الاستثمار عقب قرار مجلس الوزراء القاضي باحالة العديد من الاراضي المحيطة لمطار بغداد للاستثمار. اجراءات وصفها الساكنون بتلك المناطق بغير القانونية لامتلاكهم سندات تثبت ملكيتهم وعائدية تلك الأرض لهم .



وبحسب وجهاء وشيوخ عشائر فان هنالك جهات مستفيدة بمبالغ مالية تقف وراء هذا الأمر تم الدفع لها من قبل أطراف معينة لتوافق وتوقع على منح تلك الاراضي

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها هذا الأمر.. فقبل سنوات عدة شرعت هيئة الاستثمار بمحاولة اخذ 16 الف دونم. لكنها وبعد مناشدات عدة اكتفت و توقفت بمساحة قدرت ب 4 آلاف.