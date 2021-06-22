شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا.. حصيلة وفيات «كورونا» تتجاوز 100 ألف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (بوجوتا-أ.ف.ب)

تجاوزت كولومبيا، الاثنين، عتبة المئة ألف وفاة ببوباء «كوفيد-19»، كما سجّلت الدولة الأمريكية اللاتينية أكبر حصيلة وفيات يومية بالفيروس (حوالي 650 وفاة)، بعد أسابيع من التظاهرات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

وقُتل شخص، الاثنين، في بوجوتا خلال يوم جديد من التظاهرات والمواجهات مع قوات الأمن، وفق ما أعلنت الشرطة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى أكثر من 60.

ومنذ أواخر نيسان/إبريل، شارك في التظاهرات الآلاف ضدّ حكومة الرئيس المحافظ إيفان دوكي، ما ساهم في مفاقمة تفشي وباء «كوفيد-19» في البلد البالغ عدد سكّانه 50 مليون نسمة. ومنذ بدء انتشار الوباء، سجّلت كولومبيا 100,582 وفاة بينها 648 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق وزارة الصحة.

وكولومبيا هي، بالنسبة لعدد سكّانها، رابع دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة والسادسة من حيث عدد الإصابات، وفقاً لتعداد أجرته وكالة «فرانس برس». وتعليقاً على هذه الحصيلة قال الرئيس دوكي: «كان من الممكن تجنّب أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة لو لم تجرِ التجمّعات التي شهدناها في الأسابيع الستّة أو السبعة الماضية».

وعاود المنحى الوبائي في البلاد صعوده في مطلع نيسان/إبريل وقد فرضت السلطات قيوداً صارمة للحدّ منه شملت خصوصاً فرض حظر تجوّل ليلي في المدن الرئيسية. لكن منذ 28 نيسان/إبريل، شهدت مدن عدة في كولومبيا تظاهرات شارك فيها آلاف المعارضين للرئيس دوكي وأجّجها قمع الشرطة للمحتجّين.

واندلعت الأزمة الاجتماعية في 28 نيسان/إبريل ضدّ خطة حكومية لزيادة الضرائب. وعلى الرّغم من تراجع الحكومة عن هذه الخطة لاحقاً، إلا أنّ الاحتجاجات سرعان ما تحوّلت إلى تظاهرات شبه يومية، ولا سيّما في جنوب غربي البلاد، وتخلّل بعضها صدامات عنيفة مع الشرطة.